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В России утвердили новую концепцию развития морской авиации

Главком ВМФ РФ утвердил концепцию развития морской авиации с уделением внимания Арктике

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Минобороны РФ

Главнокомандующий Военно-морским флотом Российской Федерации адмирал Николай Евменов утвердил концепцию развития морской авиации, в которой будет уделено внимание развитию Арктики. Об этом сообщил начальник морской авиации ВМФ России Андрей Пахомов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», передает ТАСС.

В ближайшее время начнется реализация данной концепции, отметил Пахомов.

Он уточнил, что она будет включать «получение современной авиационной техники, развитие аэродромной структуры, больше внимания будем уделять Арктике, потому что это одна из перспективных задач как для флота, так и для всей страны.

Границы на севере России связаны с водой, поэтому морская авиация будет принимать активное участие в развитии Арктики, добавил начальник морской авиации.

Ранее сообщалось, что российские военные корабли примут участие в маневрах с Китаем.

Ранее Путин рассказал о будущем армии в России.

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