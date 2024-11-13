МО РФ рассказало о боевой работе «Аллигаторов» Ка-52

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Российский вертолет Ка-52 уничтожил бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области РФ. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

«Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», — рассказали в ведомстве.

После выполнения боевого задания экипаж вертолета выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и успешно вернулся на базу. Авиадоводчик подтвердил уничтожение целей противника.

До этого МО РФ показало кадры срыва ротации ВСУ вертолета Ка-52 в зоне СВО.

10 октября сообщалось, что вертолеты Ка-52М российской армии сорвали ротацию подразделений ВСУ в Курской области.

Получив информацию от разведки, экипажи вертолетов нанесли удар авиационными ракетами по противнику. Применив авиационные средства поражения, вертолеты выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и благополучно вернулись на площадку вылета.

Ранее летчик рассказал, как катапультировался из разваливающегося «Аллигатора».