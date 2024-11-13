Израильская авиация атаковала пригород столицы Ливана

Самолеты Военно-воздушных сил Армии обороны Израиля атаковали южную часть пригорода Бейрута — столицы Ливана. Об этом сообщает РИА Новости.

Первые авиаудары пришлись по району Харет Хрейк, а затем было атаковано здание в районе Лейляки. Сейчас в небе над ливанской столицей находится израильский дрон-разведчик, отмечает издание.

Кроме того, истребители ВВС Израиля ударили по объекту в районе Бир-Абед на южной окраине Бейрута. Ракета поразила здание Дар-эль-Хура, в котором находится исламский медицинский центр, принадлежащий «Хезболле».

Накануне новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет. ЦАХАЛ будет атаковать «Хезболлу» до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей, подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.