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Израиль сообщил о ликвидации ракетных цехов «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля заявила об уничтожении ракетных цехов «Хезболлы» в Ливане

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Amir Cohen/Reuters

Основная часть оружейных складов и объектов по производству ракет шиитского движения «Хезболла» в пригороде Бейрута в Ливане уничтожена. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Армия обороны Израиля ликвидировала большую часть оружейных складов и объектов по производству ракет «Хезболлы» в районе Дахия», — отмечается в публикации.

В ЦАХАЛ рассказали, что «Хезболла» за последние 20 лет создала в Дахии десятки складов и объектов по производству оружия.

«В этих объектах, систематически скрытых под гражданскими зданиями, производили и хранили сотни ракет, предназначенных для нанесения значительного ущерба Израилю», — подчеркнули в оборонном ведомстве.

Военно-воздушные силы Израиля занимались уничтожением этих объектов в последние недели, уточнили в ЦАХАЛ.

«Во время этих ударов было обнаружено несколько вторичных взрывов, что подтвердило наличие оружия в целевой инфраструктуре», — добавили в Армии обороны Израиля.

Накануне новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет. ЦАХАЛ будет атаковать «Хезболлу» до тех пор, пока не достигнет всех поставленных целей, подчеркнул он.

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после серии взрывов пейджеров и раций в разных районах Ливана, которая произошла 17 и 18 сентября. С 19 сентября Армия обороны Израиля начала наносить авиаудары по территории страны. 23 сентября израильские власти объявили о начале «упреждающей наступательной операции» против военной инфраструктуры «Хезболлы» в Ливане. Операция получила название «Стрелы севера».

Ранее Нетаньяху впервые признал причастность Израиля к операции с пейджерами в Ливане.

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Операция Израиля в Ливане
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