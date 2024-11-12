В Липецкой области отменили угрозу атаки беспилотников

На территории Липецкой области отменили режим воздушной опасности. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Внимание! Отбой желтого уровня», — говорится в сообщении главы региона, опубликованном в 23:48 по московскому времени.

О том, что в Липецкой области ввели режим воздушной опасности, Артамонов сообщал в 23:24.

Утром 10 ноября ВСУ попытались атаковать столичный регион рекордным количеством дронов. Системы ПВО перехватили 34 беспилотника, летевших на Москву. По информации Mash, пассажирский самолет, готовившийся к посадке в аэропорту Шереметьево, чуть не столкнулся с дроном. Всего над российскими регионами сбили 70 БПЛА, сообщили в Минобороны. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России резко выросла стоимость страховки от прилета дрона.