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Экс-министр обороны Британии призвал отправить войска на Украину с одной целью

Экс-глава МО Британии Уоллес призвал отправить войска на Украину обучать ВСУ

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Global Look Press

Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал отправить войска на Украину, чтобы тренировать ВСУ. Об этом он написал в колонке для The Telegraph.

Он посетовал, что Запад делает «сильные и смелые заявления в отношении России», однако в реальности не достиг своих целей, и политика постепенной помощи Украине не работает.

«Британия могла бы подготовить 100 000, если бы захотела. Представьте, что могла бы сделать вся Европа. Мы можем тренировать их здесь, но мы также можем тренировать их на Украине», — считает Уоллес.

По его словам, Британия должна отправить войска на Украину, чтобы помочь тренировать и поддерживать ВСУ, «а не воевать». Политик также призвал использовать «свое часто демонстрируемое «лидерство», чтобы добиться соглашения о членстве Украины в НАТО.

15 августа шесть бывших британских министров призвали действующего главу правительства Соединенного Королевства Кира Стармера разрешить Украине использовать ракеты большой дальности Storm Shadow для ударов по РФ. С соответствующей просьбой к премьер-министру обратился экс-председатель кабинета министров Борис Джонсон и пять бывших руководителей военного ведомства. Речь идет о Гранте Шаппсе, Бене Уоллесе, Гэвине Уильямсоне, Пенни Мордонт и Лиаме Фоксе.

Ранее большинство европейцев выступили против отправки своих военных на Украину.

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