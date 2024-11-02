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США развертывают дополнительную военную технику на Ближнем Востоке

Пентагон заявил об отправке на Ближний Восток бомбардировщиков и эсминцев

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Wikimedia

США приняли решение развернуть на Ближнем Востоке дополнительную военную технику, включающую эсминцы и бомбардировщики. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

«Министр обороны приказал развернуть в регионе дополнительные эсминцы ПРО, эскадрилью истребителей и самолеты-заправщики, а также несколько бомбардировщиков дальнего радиуса действия ВВС США B-52», — говорится в заявлении ведомства.

Военная техника начнет прибывать в ближайшие месяцы. Авианосец «Авраам Линкольн» также готовится к отправке. В Пентагоне отметили, что если Иран и его союзники «воспользуются этим моментом для нападения на американский персонал», то США «примут все необходимые меры для защиты».

Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ Высшему совету нацбезопасности государства подготовить план ответного удара по Израилю. Хаменеи принял решение после того, как ознакомился с отчетом о масштабах ущерба, нанесенного в ходе атаки Израиля по производствам ракет и системам ПВО вокруг Тегерана, критической энергетической инфраструктуре и главному порту на юге страны.

Ранее в Иране допустили изменение ядерной доктрины в случае угрозы.

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