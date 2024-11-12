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У берегов Йемена произошло нападение на судно ВМС Британии

ВМС Британии сообщили о множественных взрывах вблизи судна у йеменского порта

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских военно-морских силах (ВМС) сообщило в соцсети X о нападении на судно у берегов йеменского порта Ходейда.

Уточняется, что инцидент произошел в 70 морских милях (129,6 километра. — «Газета.Ru») к юго-западу от Ходейды. Капитан сообщил о множественных взрывах вблизи судна.

По данным UKMTO, экипаж находится в безопасности. Судно не получило повреждений и сейчас направляется в следующий порт захода. Управление морских торговых операций Великобритании рекомендовало судам проходить в этом районе с осторожностью и сообщать о любой подозрительной активности.

В октябре бойцы йеменского движения «Ансар Аллах», также известные как хуситы, нанесли удар по американскому нефтяному танкеру Olympic Spirit в Красном море. Корабль атаковали при помощи 11 баллистических ракет и двух беспилотников. По словам представителя движения, танкер «получил прямое попадание». Представитель движения Яхья Сариа объяснил атаку «поддержкой палестинского и ливанского сопротивления», а также «ответом на американо-британскую агрессию» против Йемена.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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