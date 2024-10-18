Винтовку ZOV поставят на вооружение российской армии

В российских войсках в скором времени появится винтовка ZOV, изготовленная компанией Lobaev Arms. Об этом говорится в репортаже газеты «Известия» с международной выставки оружия и товаров для охоты ORЁLEXPO в Москве.

Представитель компании Ольга Канашкина рассказала, что вес винтовки без оптики составляет 4,7 килограмма. Большую часть массы составляет утяжеленный приклад, предназначенный для снайперских задач. По словам Канашкиной, его можно будет поменять при выполнении штурмовых задач, что уменьшит вес оружия на 400–500 граммов.

Издание отметило, что во время выставки на винтовку обратили внимание двое мужчин в зеленых куртках в милитари-стиле. Они попросили подержать оружие, после чего узнали, сделана ли оно из отечественных комплектующих.

«В войсках увидим», — сказал один из мужчин.

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