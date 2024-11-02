Концерн «Калашников» завершил испытания автомата АМ-17

Концерн «Калашников» завершил испытания малогабаритного автомата АМ-17. Подробности рассказал президент концерна Алан Лушников.

«Мы завершили стрельбовые испытания как элемент государственных испытаний нашего автомата АМ-17, это компактный автомат», — сказал он.

Лушников добавил, что автомат разработан для вспомогательных подразделений. На данный момент идет оформление документов, автомату планируется присвоение литеры О1.

Незадолго до этого сообщалось, что концерн «Калашников» совместно с другими предприятиями отрасли разрабатывает комплексную эшелонированную защиту от дронов.

В начале мая сообщалось, что концерн «Калашников» на 9% нарастил производство огнестрельного оружия для армии в I квартале 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Речь идет не только о стрелковом оружии, увеличилось также количество произведенных токарно-винторезных станков 250 ИТВМ.

Ранее сообщалось, что «Калашников» займется выпуском мотоциклов «Иж».