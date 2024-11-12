Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два российских ракетоносца пролетели над Баренцевым морем

Минобороны: два ракетоносца Ту-95МС пролетели над акваторией Баренцева моря

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Продолжительность полета составила более четырех часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов МиГ-31 Воздушно-космических сил», — говорится в сообщении.

В Минобороны отметили, что все полеты российских воздушных судов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

22 октября два Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря. Тогда продолжительность полета составила около 10 часов. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

15 сентября российские стратегические ракетоносцы выполнили тренировочный полет над нейтральными водами Чукотского моря. В Минобороны уточнили, что воздушные суда подняли в небо в рамках командно-штабных учений «Океан-2024».

Ранее стало известно, что на Украине опасаются российских ракетоносцев Ту-160.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами