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Российские ракетоносцы выполнили полет над акваторией Чукотского моря

МО РФ: Ту-95МС в рамках учений «Океан-2024» пролетели над Чукотским морем

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РИА Новости

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили тренировочный полет над нейтральными водами Чукотского моря. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что воздушные суда подняли в небо в рамках командно-штабных учений «Океан-2024». Всего в маневрах приняли участие два Ту-95МС, экипажи которых отработали вопросы по применению крылатых ракет для нанесения ударов по критическим важным объектам условного противника.

По данным ведомства, ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. В небе Ту-95МС провели более 10 часов, подчеркивается в заявлении.

«Полет самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в пресс-службе.

Стратегические командно-штабные учения «Океан-2024» проходят в РФ с 10 по 16 сентября. Тренировки проводят в разных локациях, в том числе в акватории Северного Ледовитого и Тихого океанов.

Как рассказали в военном ведомстве страны, в маневрах принимают участие более 400 боевых кораблей и свыше 90 тыс. военнослужащих. Вместе с российскими солдатами на учениях присутствуют представители Народно-освободительной армии КНР.

Ранее участники учений «Океан-2024» навели переправу на реке в Калининградской области.

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