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На Украине опасаются российских ракетоносцев Ту-160

LB.ua: ВСУ опасаются массированных ударов РФ с помощью ракетоносцев Ту-160

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Антон Денисов/РИА «Новости»

Украинские войска опасаются массированных ударов России с помощью ракетоносцев Ту-160. Об этом сообщает издание «Левый берег».

По информации издания, на минувшей неделе российские войска выполняли тренировочные полеты на Ту-160. Формат тренировок был близок к обработке ударов по украинской инфраструктуре.

«Это свидетельствует о возможной подготовке россиян к привлечению таких самолетов для ударов», — говорится в публикации.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в командовании Воздушно-космических сил (ВКС) произошли перестановки. Начальник дальней авиации, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш стал заместителем главнокомандующего ВКС России.

На должность Кобылаша заступил генерал-майор Сергей Кувалдин. На вооружении российской дальней авиации стоят такие бомбардировщики-ракетоносцы, как Ту-95 и Ту-160.

24 июля ВКС РФ сбросили бомбы ФАБ-500 на позиции украинских войск в зоне СВО.

Ранее Сырский назвал ситуацию на фронте очень сложной для ВСУ.

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