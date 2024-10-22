Российские ракетоносцы выполнили плановый полет над Японским морем

Министерство обороны России сообщило, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами Японского моря.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Японского моря», — говорится в сообщении.

Отмечается, что продолжительность полета составила около 10 часов. Сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-30СМ Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В сентябре российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили тренировочный полет над нейтральными водами Чукотского моря. В российском оборонном ведомстве сообщили, что воздушные суда подняли в небо в рамках командно-штабных учений «Океан-2024». Всего в маневрах приняли участие два Ту-95МС, экипажи которых отработали вопросы по применению крылатых ракет для нанесения ударов по критическим важным объектам условного противника. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-35С и Су-30СМ. В небе Ту-95МС провели более 10 часов.

Ранее маневр российского истребителя в районе Аляски попал на видео.