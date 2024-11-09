Стрелок рядовой Наталья Балаклицкая рассказала, как служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ) поваром, но была под угрозой расстрела отправлена командованием в Курскую область. Ее слова приводит РИА Новости.

В российском регионе женщину взяли в плен бойцы группировки российских войск «Север».

По словам Балаклицкой, украинское командование утверждало, что ее и сослуживцев не отправят на передний край, в зону боевых действий, однако если они не пойдут, то их расстреляют.

Спустя семь дней обещанной ротации не произошло, рассказала военнослужащая. В один из дней женщина осталась в блиндаже вдвоем с сослуживцем, так как остальные ушли помогать нести раненого с соседней позиции. В этот момент начали приближаться российские военные.

«И потом в нашу норку начали залетать пули от автомата. И потом уже они подошли почти под норку, и мы выходим сказать: «Мы сдаемся в плен, без оружия», — поделилась Балаклицкая.

Она добавила, что пойти в ВСУ добровольцем ее заставила тяжелая жизнь — не было работы, жилья, семьи, не на что было купить еды, но нужно было содержать двоих детей.

На линию боевого соприкосновения Балаклицкую отправили, когда в бригаде стало не хватать мотострелков. Женщина до этого проходила подготовку в Великобритании.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что за неделю в плен российским подразделениям сдались 47 украинских военных.