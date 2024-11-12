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Фигурантам дела о хищении 50 млн рублей в рамках гособоронзаказа предъявлено обвинение

СК предъявил обвинения фигурантам дела о хищении 50 млн рублей у Минобороны

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Следователи предъявили обвинение фигурантам уголовного дела о хищении 50 млн рублей в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

В ведомстве подчеркнули, что уголовное дело расследуется в отношении гендиректора АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» Минобороны России Александра Молодченко, генерального директора ОАО НПП «Химмаш-Старт» Евгения Сундукова, генерального директора ООО «Эльбро» Ивана Мальцева и гражданки Ольги Павловой

Мальцеву, Молодченко и Павловой предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупном размере.

По данным СК, с апреля 2023 года по ноябрь 2024 года Молодченко, используя должностное положение, обеспечил заключение в рамках гособоронзаказа двух многомиллионных договоров между АО «31 Государственный проектный институт специального строительства» и компанией Мальцева на изготовление и поставку запчастей для военной техники по завышенным ценам.

8 ноября сообщалось, что Савеловский суд Москвы арестовал Молодченко и других двух фигурантов, проходящих по делу о мошенничестве при выполнении государственных контрактов с оборонным ведомством.

Ранее полковник Минобороны РФ признался в получении взятки из-за угрызений совести.

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