Случаев санитарных потерь стало больше в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за мобилизации солдат, у которых диагностированы инфекционные заболевания. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает ТАСС.

«Бездумная мобилизация привела к всплеску санитарных потерь в вооруженных формированиях Украины», — рассказал он.

По словам военного аналитика, в лечебных учреждениях Харьковской и Днепропетровской областей, а также на временно оккупированной части Донецкой народной республики (ДНР) фиксируется немалое число украинских солдат, которых взяли в армию с различными инфекционными заболеваниями. В итоге от новобранцев заражаются другие военнослужащие.

Среди выявленных инфекций: ВИЧ, открытые формы туберкулеза, гепатит, сифилис, гонорея и другие «опасные формы инфекционных заболеваний».

В октябре 2023 года европейские врачи, которые занимаются лечением украинских военнослужащих, сделали тревожное открытие: их пациенты заражены инфекциями с широкой лекарственной устойчивостью. Это значит, что болезнь тяжело поддается лечению имеющимися антибиотиками. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.