Командир ВСУ пожаловался на теряющих сознание новобранцев

Командир ВСУ Виктор Баранов рассказал, что поступающие на службу по мобилизации отличаются слабым здоровьем. Его слова приводит украинский телеканал ТСН.

«У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите, пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово», — прокомментировал качество работы ТЦК военный.

Баранов сообщил, что военкоматы и учебные центры посылают на фронт «массу» людей, однако они не готовы к боевым действиям морально и физически.

До этого в Раде признали, что ВСУ часто мобилизуют наркоманов и людей с заболеваниями.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца — до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее генштаб ВСУ назвал два самых сложных направления.