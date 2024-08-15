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Командир ВСУ пожаловался на теряющих сознание новобранцев

Командир ВСУ Баранов рассказал о теряющих сознание мобилизованных новобранцах

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Командир ВСУ Виктор Баранов рассказал, что поступающие на службу по мобилизации отличаются слабым здоровьем. Его слова приводит украинский телеканал ТСН.

«У нас был тактический медик. Он накладывает турникет и теряет сознание. Это еще без ранения, без ничего. Для чего, скажите, пожалуйста, проводить такую... сложно подобрать слово», — прокомментировал качество работы ТЦК военный.

Баранов сообщил, что военкоматы и учебные центры посылают на фронт «массу» людей, однако они не готовы к боевым действиям морально и физически.

До этого в Раде признали, что ВСУ часто мобилизуют наркоманов и людей с заболеваниями.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

7 августа мобилизацию и военное положение в стране в очередной раз продлили на три месяца — до ноября 2024 года.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее генштаб ВСУ назвал два самых сложных направления.

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Операция на Украине
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