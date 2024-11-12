В Москве не вставших на воинский учет студентов не пустили на пары

Студентов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова, которые не встали на воинский учет, не пустили на пары. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, на пары в вуз не могут попасть несколько парней. Авторы утверждают, что при входе их пропуска не сработали, а охрана отказалась их пропускать внутрь здания.

Один из студентов рассказал, что в учебном заведении его попросили доказать постановку на воинский учет, предоставив повестку в военкомат, однако это не сработало. Учащиеся пытаются связаться с деканатом.

При этом в пресс-службе РЭУ заявили SHOT, что подобные нововведения университет не вводил.

1 ноября в России начал функционировать реестр с электронными повестками в армию. С этого дня стартовал второй этап внедрения Единого реестра воинского учета.

В реестр призывников будут включать следующую информацию о новобранце: дата и место рождения, паспортные данные, телефон, электронная почта, СНИЛС, ИНН и семейное положение. С момента появления повестки в реестре на человека будут наложены ограничения, например, при выезде за границу. Сведения о призыве отражаются в личном кабинете на портале «Госуслуги» и поступают в ФСБ и МВД. Подробнее — в материале «Газеты.Ru ».

Ранее в Петербурге 11 иностранцев не встали на воинский учет и лишились гражданства.