Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве не вставших на воинский учет студентов не пустили на пары

SHOT: не вставших на воинский учет учащихся РЭУ имени Плеханова не пустили в вуз

close
Сергей Пятаков/РИА Новости

Студентов Российского экономического университета (РЭУ) имени Г.В. Плеханова, которые не встали на воинский учет, не пустили на пары. Об этом пишет Life со ссылкой на SHOT.

По информации журналистов, на пары в вуз не могут попасть несколько парней. Авторы утверждают, что при входе их пропуска не сработали, а охрана отказалась их пропускать внутрь здания.

Один из студентов рассказал, что в учебном заведении его попросили доказать постановку на воинский учет, предоставив повестку в военкомат, однако это не сработало. Учащиеся пытаются связаться с деканатом.

При этом в пресс-службе РЭУ заявили SHOT, что подобные нововведения университет не вводил.

1 ноября в России начал функционировать реестр с электронными повестками в армию. С этого дня стартовал второй этап внедрения Единого реестра воинского учета.

В реестр призывников будут включать следующую информацию о новобранце: дата и место рождения, паспортные данные, телефон, электронная почта, СНИЛС, ИНН и семейное положение. С момента появления повестки в реестре на человека будут наложены ограничения, например, при выезде за границу. Сведения о призыве отражаются в личном кабинете на портале «Госуслуги» и поступают в ФСБ и МВД. Подробнее — в материале «Газеты.Ru ».

Ранее в Петербурге 11 иностранцев не встали на воинский учет и лишились гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами