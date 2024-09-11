Боец ВС РФ показал видео, на котором ВСУ стреляли по убегающим жителям Курской области

Бойцы 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России показали видео, на котором попал момент, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по людям, которые пытались сбежать в Курской области по полям. Кадры опубликовало РИА Новости.

На кадрах попал момент, как группа из около десяти мирных жителей убегает по дороге и полям в сторону Новоивановки. За ними следил разведывательный дрон ВСУ. Видео заканчивается тем, что слышны два взрыва и видна стрельба украинской боевой машины пехоты (БМП) по разбегающимся курянам.

Агентство отметило, что видео сняли во второй день вторжения ВСУ в регион. Однако ее опубликовали только сейчас, потому что бойцы корпуса защищали Малую Локню и находились в окружении.

Власти Курской области сообщали, что после вторжения подразделений ВСУ пострадали более 240 жителей региона.

10 сентября врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшие жители Курской области, попавшие в зону ЧС и утратившие имущество могут подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. рублей на каждого человека.

Ранее в США назвали причину, по которой Украина не может вывести войска из Курской области.