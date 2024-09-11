Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец ВС РФ показал видео, на котором ВСУ стреляли по убегающим жителям Курской области

РИА: ВСУ стреляли по пытавшимся убежать через поля жителям курского приграничья

close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бойцы 44-го армейского корпуса Вооруженных сил России показали видео, на котором попал момент, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) открыли огонь по людям, которые пытались сбежать в Курской области по полям. Кадры опубликовало РИА Новости.

На кадрах попал момент, как группа из около десяти мирных жителей убегает по дороге и полям в сторону Новоивановки. За ними следил разведывательный дрон ВСУ. Видео заканчивается тем, что слышны два взрыва и видна стрельба украинской боевой машины пехоты (БМП) по разбегающимся курянам.

Агентство отметило, что видео сняли во второй день вторжения ВСУ в регион. Однако ее опубликовали только сейчас, потому что бойцы корпуса защищали Малую Локню и находились в окружении.

Власти Курской области сообщали, что после вторжения подразделений ВСУ пострадали более 240 жителей региона.

10 сентября врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что пострадавшие жители Курской области, попавшие в зону ЧС и утратившие имущество могут подать заявление на получение финансовой помощи в размере 75 тыс. или 150 тыс. рублей на каждого человека.

Ранее в США назвали причину, по которой Украина не может вывести войска из Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами