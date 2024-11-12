Летевший из Ливана дрон взорвался на территории детского сада в Израиле

Запущенный из Ливана беспилотник упал и взорвался на территории детского сада в Нешере, пригороде израильского города Хайфы. Об этом сообщает портал Ynet со ссылкой на источник в полиции.

«Обломки [БПЛА] были обнаружены во дворе детского сада в Нешере, выявлены незначительные повреждения конструкции. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

По факту случившегося проводится проверка.

Как рассказал отец одной из воспитанниц детсада, сотрудники учреждения уводят детей в укрытие при каждой воздушной тревоге. Он считает, что слаженные действия воспитателей спасли его ребенка, а также других детей.

12 ноября новый министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что никакого прекращения огня в Ливане не будет и израильская армия продолжит атаковать, пока не достигнет «всех целей войны».

Он добавил, что Израиль не станет соглашаться на какие-либо договоренности, которые не смогут гарантировать ему права на усиление и предотвращение террористической деятельности, а также достижение целей конфликта.

Ранее Тайвань опроверг, что произвел взорвавшиеся в Ливане пейджеры.