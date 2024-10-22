Илон Маск заявил об обострении украинского конфликта из-за Южной Кореи

Обстановка на Украине может резко накалиться, если Южная Корея решит отправить своих военных на Украину в зону конфликта. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в соцсети X.

«Ситуация, похоже, обостряется», — написал бизнесмен.

О том, что южнокорейские власти могут направить военный персонал на Украину, 21 октября сообщило агентство Yonhap. Источник рассказал журналистам, что Сеул планирует отправить группу разведчиков наблюдать за действиями северокорейских военных, которых Пхеньян якобы направил на поддержку России. Кроме того, южнокорейские военные смогут принять участие в допросах захваченных ВСУ в плен солдат КНДР.

18 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль провел экстренное совещание по вопросам безопасности, где был затронут вопрос о «перемещении северокорейских войск в Россию». Политик отметил, что Сеул «с самого начала» следил за слухами об отправке войск КНДР в Россию.

Как отмечала газета Le Journal du Dimanche, слухи об отправке северокорейских военных в Россию выгодны только Украине, поскольку Киеву было бы на руку «интернационализировать» конфликт.

Ранее в сети появилась фотография флага КНДР в зоне СВО.