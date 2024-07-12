В МИД РФ заявили о подготовке Украиной разрушения дамб Киевской ГЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинские власти планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища для очередной провокации против России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, в министерстве обратили внимание на сообщение об исследовании «Мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра».

Захарова отметила, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС, которая в июне 2023 года разрушилась в результате «непрекращавшихся обстрелов Вооруженных сил Украины».

«Абсолютно нет никаких сомнений, что режим [Владимира] Зеленского затевает очередную циничную провокацию против собственного населения», — сказала представитель МИД РФ.

В ночь на 6 июня в Херсонской области была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС в районе Новой Каховки. Десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку, начало затапливать водой.

Россия и Украина обвиняют друг друга в разрушении плотины. Существует также версия о том, что авария произошла из-за «старых повреждений». Компания «Укргидроэнерго» заявила, что станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Ранее Украина пообещала потратить доходы от российских активов на оборону.