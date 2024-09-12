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Украинские военные обстреливали и грабили машины жителей Курской области

Солдаты ВСУ в Курской области обстреливали и грабили машины мирных жителей

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Thomas Peter/Reuters

Солдаты украинской армии во время атаки на Курскую область обстреливали и грабили автомобили мирных жителей. Соответствующие кадры разведывательного дрона опубликовало РИА Новости.

На записи видно около десятка обстрелянных легковых автомобилей на дороге в село Малая Локня. Также на кадрах видно, как украинский военный идет к одной из машин — оператор дрона предполагает, что тот «помародерить хочет». На еще одной записи двое бойцов ВСУ осматривают сожженный автомобиль, после чего подходят к другой машине, вытаскивают из нее вещи и относят в свой лагерь в лесопосадке.

17 августа сообщалось, что пятеро солдат Вооруженных сил Украины, в том числе боец «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), попали в плен российским войскам в Курской области. 14 августа в городе Судже Курской области мародерствующие солдаты Вооруженных сил Украины сняли себя на видео. 12 августа временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на совещании с президентом России Владимиром Путиным заявил, что власти региона усилят патрули для защиты от мародеров со стороны ВСУ.

Ранее в США заявили о непростом положении ВСУ в Курской области.

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Атаки на Курскую область
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