В США заявили о непростом положении ВСУ в Курской области

Успехи российской армии могут свести на нет надежды на пропагандистский эффект от курской авантюры Вооруженных сил Украины. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что потеря захваченных в августе территорий в Курской области станет для Киева символичным ударом.

По утверждению WSJ, российское контрнаступление началось в непростой для отношений Украины с союзниками момент, когда западные страны требуют от Киева сформулировать реалистичные военные планы. Поражение в Курской области поставит Украину в сложное положение.

11 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Что происходит в регионе и можно ли это назвать контрнаступлением ВС РФ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в ФРГ предположили, чем обернется для Киева провал ВСУ в Курской области.