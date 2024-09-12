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В США заявили о непростом положении ВСУ в Курской области

WSJ: контрнаступление России в Курской области ставит Киев в непростое положение

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Успехи российской армии могут свести на нет надежды на пропагандистский эффект от курской авантюры Вооруженных сил Украины. Об этом пишет газета Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что потеря захваченных в августе территорий в Курской области станет для Киева символичным ударом.

По утверждению WSJ, российское контрнаступление началось в непростой для отношений Украины с союзниками момент, когда западные страны требуют от Киева сформулировать реалистичные военные планы. Поражение в Курской области поставит Украину в сложное положение.

11 сентября сообщалось, что Вооруженные силы России освободили около 10 населенных пунктов в Курской области. Что происходит в регионе и можно ли это назвать контрнаступлением ВС РФ — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее в ФРГ предположили, чем обернется для Киева провал ВСУ в Курской области.

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