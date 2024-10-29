Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны рассказало, как ВСУ дистанционно минируют окрестности Угледара

Минобороны России: ВСУ минируют окрестности Угледара, сбрасывая мины с БПЛА

close
Виктор Антонюк/РИА Новости

Вооруженные силы Украины минируют дороги и подъездные пути к Угледару, который находится под контролем российских войск, сбрасывая противотанковые мины с беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«По словам саперов, несмотря на то, что формирования ВСУ отброшены от Угледара на значительное расстояние, враг продолжает осуществлять дистанционное минирование дорог и подъездных путей, сбрасывая с промышленных беспилотников в ночное время суток противотанковые мины», — говорится в сообщении.

К некоторым минам опасно подходить из-за риска срабатывания магнитного взрывателя, к ним приходится пробираться без металлических пластин и автомата, добавили в Минобороны.

Российские войска заняли Угледар 1 октября 2024 года.

27 октября аналитики Института изучения войны заявили, что военные РФ оказывают давление на ВСУ в районах Покровска и Угледара.

Ранее сообщалось, что в Госдепе изучают сведения о спасении из-под Угледара работавшего на РФ американца.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами