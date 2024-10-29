Минобороны рассказало, как ВСУ дистанционно минируют окрестности Угледара

Вооруженные силы Украины минируют дороги и подъездные пути к Угледару, который находится под контролем российских войск, сбрасывая противотанковые мины с беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

«По словам саперов, несмотря на то, что формирования ВСУ отброшены от Угледара на значительное расстояние, враг продолжает осуществлять дистанционное минирование дорог и подъездных путей, сбрасывая с промышленных беспилотников в ночное время суток противотанковые мины», — говорится в сообщении.

К некоторым минам опасно подходить из-за риска срабатывания магнитного взрывателя, к ним приходится пробираться без металлических пластин и автомата, добавили в Минобороны.

Российские войска заняли Угледар 1 октября 2024 года.

27 октября аналитики Института изучения войны заявили, что военные РФ оказывают давление на ВСУ в районах Покровска и Угледара.

Ранее сообщалось, что в Госдепе изучают сведения о спасении из-под Угледара работавшего на РФ американца.