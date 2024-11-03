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Ученые научились дистанционно искать мины с помощью лазеров и звука

OLEMISS: создана лазерно-акустическая технология обнаружения взрывных устройств

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Depositphotos

Американские ученые из Университета штата Миссисипи разработали новый метод поиска зарытых в землю мин любых типов. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Согласно отчету проекта Landmine Monitor за 2023 год, в мире установлено более 110 млн активных наземных мин и других взрывчатых веществ, оставшихся после вооруженных конфликтов.

Текущее обнаружение мин обычно ведется с помощью ручных металлоискателей, что небезопасно и отнимает много времени. Кроме того, металлоискатели и георадар в обнаружении современных пластиковых мин.

Чтобы упростить и обезопасить поиск взрывчатки в почве, исследователи создали вибрацию почвы, а затем направили на земле двумерный массив лазерных лучей.

Вибрация грунта вызывает небольшие изменения частоты отраженного лазерного света, который затем используется для создания карты местности. Поскольку зарытая мина вибрирует иначе, чем окружающая среда, она отображается в виде характерного пятна на вибрационном изображении.

Исследователи утверждают, что хотя данная технология предназначена для обнаружения наземных мин, ее можно применять и для других целей.

Ранее ученые выяснили, что глобальное потепление может помещать работе служебных собак.

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