Минобороны рассказало о поиске мин в домах и на дорогах в Курской области

Российские инженерные войска проводят разминирование освобожденной территории в Курской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

В ведомстве рассказали, что саперы группировки войск «Север» проводят обследование дорог и прилегающих к ним территорий.

Кроме того, они обследуют уцелевшие после боевых действий дома, придомовые территории и поля сельхозназначения на предмет наличия взрывоопасных предметов, мин-ловушек, фугасов или неразорвавшихся суббоеприпасов.

Для выявления украинских мин, отметили в Минобороны, применяются миноискатели и щупы. Обнаруженные взрывоопасные предметы нейтрализуются с помощью накладного заряда на месте или вывозятся на полигон.

В сентябре глава района Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев сообщал, что украинские военные разбросали в районе противопехотные мины «Лепестки» и магнитные мины. Были зафиксированы случаи подрыва гражданского транспорта на них, добавил он.

Ранее пленный украинец рассказал о подрыве колонны ВСУ на своих минах возле границы РФ.