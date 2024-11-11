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Зеленский назвал количество российских солдат в Курской области

Зеленский: в Курской области ВСУ противостоят 50 тысяч российских военных

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В Курской области Вооруженным силам Украины (ВСУ) противостоят 50 тысяч российских солдат. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Он подчеркнул, что надеется на «дальнобойные решения» от Соединенных Штатов, Великобритании и Германии.

Днем 11 ноября главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область России. По его словам, если бы не стойкость украинских военнослужащих, то десятки тысяч российских бойцов штурмовали бы украинские позиции на Покровском, Кураховском или Торецком направлениях, что существенно ухудшило бы ситуацию на фронте для ВСУ.

Сырский добавил, что российские войска пытаются активно вытеснить ВСУ и продвинуться вглубь контролируемой ими территории.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Сырский заблуждается, говоря о целях Киева в Курской области.

Ранее затраты на восстановление Курской области оценили в 700 млрд рублей.

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