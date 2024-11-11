В России ответили на слова главкома ВСУ о задачах в Курской области

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заблуждается, говоря о целях Киева в Курской области. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, передает «Лента.ру».

«Господин Сырский заблуждается. То, что совершают наши солдаты, показывает, что они выполняют настоящий подвиг, а то, что творят украинские пришельцы, — это терроризм», — заявил сенатор.

Заявление, о котором идет речь, Сырский сделал в тот же день. По словам главкома ВСУ, защита других направлений фронта является основной причиной атаки на Курскую область России.

В свою очередь испанская газета El Pais со ссылкой на источники в ВСУ писала, что задачей украинской войск в Курской области является «продолжение наступления».

Ранее Зеленский назвал самые сложные направления фронта для ВСУ.