Затраты на восстановление Курской области оценили в 700 млрд рублей

Затраты на восстановление пострадавших от вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) территорий Курской области составят порядка 700 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в ходе оперативного совещания, передает ТАСС.

«С первых дней мы просчитываем, общие затраты на восстановление Курской области — более 700 млрд», — заявил он.

По словам чиновника, на восстановление территорий, непосредственно ставших зоной боевых действий, нужно 118 млрд рублей. Смирнов добавил, что при расчете общей суммы учитывался ущерб, нанесенный предприятиям агропромышленного комплекса, социальным учреждениям и коммунальной инфраструктуре.

До этого стало известно, что ВСУ обстреляли храм Дмитрия Солунского в селе Казачья Локня Курской области. Храм построили в 1865 году, сейчас он является памятником архитектуры. В последние годы его реставрацию проводили на средства прихожан и местных жителей.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал причиной атаки на Курскую область защиту других направлений фронта.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.