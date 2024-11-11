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У военкоматов на Украине образовались огромные очереди для продления отсрочки

«Страна.ua»: у военкоматов на Украине стоят очереди для продления отсрочки

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Shutterstock

На Украине возле военкоматов образовались огромные очереди мужчин, которые не могут продлить отсрочку от мобилизации через государственные электронные сервисы. Об этом пишет «Страна.ua».

В публикации отмечается, что 9 ноября у тысяч жителей Украины закончился срок отсрочки от призыва. Власти анонсировали возможность обновления данных через приложение «Резерв+», но большинству это не удается. В результате у Территориальных центров комплектования (аналог военкомата) возникают огромные очереди, так как на обновление данных по закону дается всего семь дней.

Со ссылкой на очевидцев из Одессы «Страна.ua» пишет, что очереди движутся крайне медленно — например, к вечеру попасть в военкомат не смогли даже те, кто записался на раннее утро. При этом неофициальное решение вопроса стоит $700.

С начала октября украинские СМИ сообщают об участившихся рейдах на военнообязанных и ширящемся недовольстве граждан действиями военкомов. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что на Украине мужчина сбежал от преследования военкомов к российским бойцам.

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