Численность солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых задействовали в операции в Курской области, превышает количество военных в Донбассе. Об этом пишет испанская газета El Pais.

«Численность войск, которыми они там располагают, очевидно превосходит количество военных в бригадах, которые отступают», — говорится в публикации.

Издание, ссылаясь на источники в украинской армии, пишет, что в зоне боевых действий ВСУ «не всегда хватает оружия и техники», при этом с личным составом «проблем нет». При этом газета отмечает, что для нападения на территорию РФ Киев выделил «свои лучшие подразделения».

Как пишет El Pais, ротация войск происходит раз в десять дней, в то время как в Курахово в Донецкой народной республике это в среднем 25 дней.

По словам одного из опрошенных военных, который является сержантом 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ, задача украинской войск в Курской области — «продолжать наступление».

До этого главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область России.

Ранее стало известно, как солдаты ВСУ отказывались воевать в Курской области.