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Стало известно, от кого получал откаты экс-замглавы Минобороны Булгаков

РИА: Булгаков получал откаты от структур, интересы которых лоббировал

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Бывший заместитель главы министерства обороны Дмитрий Булгаков получал откаты от коммерческих структур, интересы которых лоббировал при заключении контрактов с оборонным ведомством. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Отмечается, что Булгаков лоббировал интересы АО «Грязинский пищевой комбинат», используя служебное положение. Также им лоббировалось заключение контрактов Минобороны с определенными коммерческими структурами, за что он получал откаты.

До этого стало известно, что Булгаков ранее был удостоен звания Героя России и других наград.

26 июля Дмитрия Булгакова задержали по уголовному делу коррупционной направленности. Из заявления следует, что в задержании экс-чиновника принимали участие сотрудники ФСБ и министерства внутренних дел. Им содействовали представители Следственного комитета РФ.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко рассказала, что суд уже избрал Булгакову меру пресечения. Инстанция постановила заключить бывшего замминистра обороны под стражу, уточняется в Telegram-канале ведомства. Сколько именно времени он проведет в СИЗО, пока не раскрывается.

Ранее в Москве задержали главу военно-строительной компании министерства обороны.

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