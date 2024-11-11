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Минобороны России рассказало о продвижении в Курской области

Минобороны РФ: в Курской области продолжается вытеснение противника

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Сергей Бобылев/РИА Новости

В Курской области продолжается наступление подразделений российской группировки войск «Север». Об этом сообщает Минобороны РФ.

Успешные для российской стороны боестолкновения проходили в районе населенных пунктов Дарьино, Николаево-Дарьино, Малая Локня, Леонидово Новоивановка.

Нанесено поражение формированиям 21-й, 22-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Потери противника оцениваются в 70 человек. Пятеро украинских военнослужащих сдались в плен. Из техники уничтожены один танк, два бронетранспортера, четыре боевые бронированные машины и один автомобиль.

11 ноября попавший в плен военнослужащий ВСУ Владимир Никольников рассказал, как он и другие бойцы не хотели воевать в Курской области, однако командование заставило их. «Мы говорим, что мы воевать не будем, но командир говорит: я ничего не знаю, надо было думать раньше, давайте вперед», — процитировал он.

Ранее El Pais сообщила, что в Курской области больше солдат ВСУ, чем в Донбассе.

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