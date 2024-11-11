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В Приморье чиновник ушел на СВО и лишился должности

Глава села в Приморье ушел на СВО и лишился занимаемой должности

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Сергей Бобылев/РИА Новости

Глава села Тавричанка Приморского края Константин Плотников ушел на специальную военную операцию (СВО) и лишился занимаемой должности. Об этом сообщает издание News.VL в Telegram-канале.

Чиновник принял решение отправиться на фронт, однако по возвращении не смог восстановиться на должность главы села. В период его отсутствия полномочия главы села перешли другому человеку. Плотников был уверен, что сможет вернуться на пост и издал распоряжение о возвращении к обязанностям. Муниципальный комитет рассмотрел его заявление и уведомил, что он не был избран местными жителями как высшее должностное лицо и полномочия перешли другому человеку.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что мать шестерых детей Хулкар Ойдинова из Узбекистана стала участницей СВО на Украине, чтобы служить вместе с мужем. По ее словам, она приняла такое решение из-за реалистичного сна, в котором свекровь попросила уберечь своего сына от ранений. На данный момент супруги служат в одном из подразделений 25-й армии.

Ранее школьница из Новосибирска отправилась на СВО, не сказав родителям.

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