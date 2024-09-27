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«Иначе бы не отпустили»: в Новосибирске школьница уехала на СВО и не рассказала родителям

В Новосибирске школьница отправилась на СВО, не сказав родителям

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Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

Девушка из Новосибирска отправилась в зону СВО сразу же после того, как закончила школу. Об этом сообщает kp.ru.

Школьница училась в лицее и планировала стать врачом. С девятого класса она посещала курсы в медицинском колледже и проходила практику санитаркой.

Изначально она планировала пойти в университет, но за месяц до ЕГЭ, когда ей исполнилось 18 лет, она подписала контракт. При этом девушку отговаривали из-за возраста, но она все равно сделала то, что планировала.

Родителям, по словам самой школьницы, она ничего не рассказала, так как они стали бы отговаривать.

«Проводов я никаких не планировала, купила амуницию и поехала в часть. Только тогда позвонила родителям и рассказала. Поставила перед фактом, иначе бы не отпустили», – поделилась девушка.

Родители, как рассказала медик, переживают за нее и то, что ее ждут дома, помогает девушке в трудные моменты. Врач также добавила, что сейчас просто хочет «помочь, чтобы победа была за нами», но в будущем планирует стать абдоминальным хирургом.

Ранее глава башкирского города отправился служить на СВО.

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