Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash, публикуя фото разрушенного здания.

По данным канала, на территорию усадьбы прилетело четыре снаряда, в результате чего оказались разрушены несколько исторических зданий XIX века. Известно, что там находится объект Управделами президента России — санаторий «Марьино».

10 октября командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что российские военные освободили в Курской области 15 населенных пунктов, до этого занятых ВСУ.

В четверг Mash сообщил, что Вооруженные силы РФ начали вторую фазу активного контрнаступления в Курской области. По его данным, они взяли под контроль село Любимовка и дорогу Суджа-Коренево.

С 6 августа ВС РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области теряют «очень серьезные участки».