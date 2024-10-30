СК завел дело на военных ВСУ, разрушивших усадьбу в Курской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против украинских военнослужащих, которые обстреляли усадьбу И. Т. Викторова «Дворец для любимой» в Курской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, в отношении ВСУ завели дело сразу по пяти статьям: «покушение на двух или более лиц, совершенное <...> по мотивам политической и идеологической ненависти», «незаконные приобретение, хранение и ношение <...> оружия, а также взрывчатых устройств», «Теракт», «незаконное пересечение Государственной границы РФ», «уничтожение объектов культурного наследия».

Усадьба стала не первым поврежденным объектом культурного наследия от обстрела ВСУ в Курской области. Так, 11 октября, была атакована усадьба князей Барятинских, более известная как санаторий «Марьино». Тогда на территорию усадьбы попало два снаряда, выпущенных из РСЗО HIMARS. После обстрела возбуждено уголовное дело об уничтожении объекта культурного наследия.

Ранее прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую виллу на Балтике.