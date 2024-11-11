Россия впервые представит экспортную версию Су-57 в Шанхае

Россия впервые представит экспортную версию Су-57 на авиасалоне Airshow China в Шанхае. В пресс-службе корпорации «Ростех» подчеркнули, что в Китае оценят самолет по достоинству.

«Су-57 вместе с Су-34, Су-35С и другими машинами — это те крылья нашей победы, которые в срок и с высоким качеством дают армии авиастроительные предприятия Ростеха. <..> Уверен, что истребитель по достоинству оценят и зарубежные коллеги», — заявил глава корпорации Сергей Чемезов.

Подчеркивается, что самолет эффективен в условиях работы зенитно-ракетного комплекса Patriot американского производства. Чемезов отметил, истребитель может применять самые современные средства поражения, в том числе малозаметные крылатые ракеты Х-69.

До этого «Ростех» передал ВКС России новую партию истребителей Су-57 и Су-35С.

По данным Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), истребители прошли полный цикл заводских испытаний и совершили перелет на аэродром базирования. До конца текущего года в Воздушно-космические силы (ВКС) будут поставлены очередные партии этих самолетов. Они находятся на разных этапах производства.

Ранее на Западе заявили о превосходстве американских истребителей над российскими.