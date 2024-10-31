На Западе заявили о превосходстве американских истребителей над российскими

Израильский истребитель F-35 американского производства одержит победу над иранским Су-57 российского производства в случае гипотетического сражения. К такому выводу пришел журналист The National Interest Питер Сучиу.

Оба самолета относятся к истребителям пятого поколения. По мнению Сучиу, проигрыш произведенного в РФ самолета в случае его использования Ираном может быть связан с отсутствием у летчиков из этой страны достаточного опыта управления истребителями пятого поколения, который имеется у изральских и американских пилотов.

При этом эксперт подчеркнул, что поединок между F-35 и Су-57, если ими будут управлять американский и российский пилоты, маловероятен, поскольку будет означать начало третьей мировой войны.

До этого Израиль использовал при атаке на Иран более 100 самолетов, включая F-35.

Ранее в США заявили о недостаточной боеготовности F-35.