Российские военные уничтожили ракету над Курской областью

Ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Незадолго до этого в Курской области была объявлена ракетная опасность.

Смирнов поблагодарил бойцов противовоздушной обороны и защитников российской границы за проделанную работу.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал защиту других направлений фронта причиной атаки на Курскую область.

В свою очередь начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявлял, что одной из главных целей атаки ВСУ на Курскую область России был захват местной атомной электростанции.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.