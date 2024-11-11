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Пленный рассказал о страхе сотрудников харьковских военкоматов

Пленный Ревенко: харьковские военкоматы опасаются сопротивления населения

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Shutterstock/Mehaniq

В Харьковской области Украины сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) перестали работать в многолюдных местах, поскольку население оказывает им сопротивление. Об этом сообщил военнопленный Сергей Ревенко в беседе с РИА Новости.

«Они (сотрудники ТЦК. — «Газета.Ru») в последнее время перестали находиться в общественных местах — там, где большое скопление людей. Потому что люди сопротивляются», — сказал он.

По словам пленного, женщины и пожилые люди вступаются, когда видят, что «беспомощного человека либо молодого начинают крутить».

Сейчас ТЦК сменили тактику и выбирают места во дворах, у подъездов или небольших магазинов, добавил Ревенко.

В последнее время мобилизация на Украине проводится насильственным способом. Военкомы и полиция организовали рейды в торговых центрах, на заправках, в спортклубах и на курортах. Кроме того, облавы устраивают на городских рынках республики. Мужчин забирают даже при наличии отсрочек и военных документов, а разбираются уже в военкоматах. 26 октября жители Одессы устроили бунт против сотрудников ТЦК (военкомат на Украине), которые пришли с облавой на местный рынок. 8 ноября стало известно, что украинские военные остановили автобус с футбольной командой и отправили ее участников в ТЦК.

Ранее на Украине допустили мобилизацию женщин.

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