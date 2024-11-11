В Кремле прокомментировали попытку Украины угнать вертолет с помощью российского пилота

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что в Кремле знают о попытке украинских спецслужб завербовать российского пилота и заставить его угнать вертолет.

Он отметил, что спецслужбы в первую очередь, перед тем как опубликовать подобную информацию, докладывают обо всем верховному главнокомандующему.

«Дальше все будет зависеть от решения президента. Понятно, что люди, которые проводят такие успешные операции, они не публичные. Необязательно это будет открытая информация», — отметил Песков.

В ЦОС ФСБ РФ сообщали утром, что сотрудники ведомства сорвали операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России Ми-8МТПР-1.

Сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины пытались завербовать российского летчика через мессенджер Telegram и предложить ему сотрудничество. Некий Сергей попросил россиянина отравить свой экипаж и угнать воздушное судно в зону, контролируемую украинскими войсками. Летчик подыграл собеседнику, в результате чего удалось установить места дислокации средств противовоздушной обороны и подразделений Вооруженных сил Украины, после чего нанести по ним удар.

В ФСБ уточнили, что украинский разведчик полагал, что вербует российского летчика, а на самом деле сам уже был «на крючке» российских контрразведчиков с ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что Украина обещала российскому пилоту эвакуировать его семью за угон вертолета.