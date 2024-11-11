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Российский военный получил 5 лет колонии за уклонение от службы

В Томске осудили военного, который уходил в самоволку

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

В Томске бойцу российской армии дали 5 лет колонии общего режима за уклонение от воинской службы. Об этом сообщает 2-й Восточный окружной военный суд в своем Telegram-канале.

В пресс-службе суда заявили, что осужденный Сергей Проскуряков покинул военную часть для отдыха 21 февраля и вернулся на службу лишь 26 июня. Мужчина добровольно отправился в комиссариат, где его задержали сотрудники правопорядка.

«Суд назначил Проскурякову наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет», — говорится в сообщении.

Приговор в отношении бойца не вступил в законную силу.

В Кемеровской области военнослужащего Александра Коренкова осудили за четырехкратное уклонение от службы. Томский гарнизонный военный суд отправил подсудимого в колонию общего режима на 8,5 лет и лишил его права управления транспортными средствами на один год.

До этого в Тюмени осудили военного, который украл гуманитарную помощь на 2,2 млн рублей.

Ранее россиянина арестовали за отправку Украине средств, добытых телефонными мошенниками.

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