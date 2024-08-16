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Россиянина арестовали за отправку Украине средств, добытых телефонными мошенниками

ФСБ: суд арестовал нижегородца, перечислявшего Украине украденные средства

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Shutterstock

Суд в Нижнем Новгороде арестовал мужчину по обвинению в переводе Украине украденных средств. Об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ по Нижегородской области, передает РИА Новости.

В ФСБ заявляют, что нижегородца завербовали украинские спецслужбы, и он выполнял для них задание по сбору денежных средств, добытых телефонными мошенниками с россиян.

Подозреваемый перечислял похищенные средства на банковские счета для финансирования ВСУ, утверждается в релизе.

В отношении него возбудили уголовное дело по статье о государственной измене.

14 августа российская спецслужба заявила о задержании 20-летнего жителя Бийска по подозрению в переводе денег для помощи ВСУ. Его обвинили в госизмене и арестовали.

15 августа Свердловский областной суд признал гражданку РФ и США Ксению Карелину виновной по делу о государственной измене и приговорил ее к 12 годам колонии общего режима. Она перевела в украинский фонд $51.

Ранее экс-главу МВД Украины обвинили в госизмене.

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