В Тюмени военный украл гуманитарку на 2,2 млн рублей

В Тюмени суд вынес приговор военному, которого обвиняли в хищении гуманитарной помощи. Об этом сообщает 72.ru.

По версии следствия, мужчине доверили 443 пары обуви, их покупала общественная организация на субсидию правительства Тюменской области. Стоимость партии составила 2,2 миллиона рублей.

Вместе с двумя курсантами ТВВИКУ, мужчина вывез гуманитарную помощь с территории части и перепродал коммерческой организации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хищении чужого имущества. Курсанты также стали фигурантами разбирательств.

«Военный сотрудничал со следствием: он рассказал, как воровал, и сообщил силовикам про солдат, которые самовольно оставили войсковую часть. Также мужчина возместил ущерб на сумму 872 174 рублей», – сообщается в публикации.

Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы. Так как россиянин дискредитировал звание военнослужащего, его лишили звания. Один из сообщников получил срок два года, второй ожидает суда.

Ранее шоумен Джигурда приехал в Донбасс после скандального видео с Волочковой и привез гуманитарную помощь.