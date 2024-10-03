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Российский военный получил 8,5 лет колонии за четырехкратное уклонение от службы

В Томске осудили военного, который четыре раза уходил в самоволку

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Anelo/Shutterstock

Военнослужащего Александра Коренкова осудили за четырехкратное уклонение от службы. Об этом сообщили в пресс-службе военных судов.

Как было установлено судом и следствием, в первый раз Коренков не явился из отпуска на службу 20 июня 2023 года. Желая отдохнуть от исполнения служебных обязанностей, мужчина проводил время по своему усмотрению в Мариинске Кемеровской области, но 29 августа его задержали сотрудники военной комендатуры. Коренкова вернули в воинскую часть, однако уже 10 сентября он ушел в самоволку.

Спустя месяц военного опять задержали, но примерно через неделю мужчина вновь покинул воинскую часть, к которой был прикомандирован. 15 ноября Коренков попался и продержался полтора месяца, покинув расположение 29 декабря. 19 января мужчину обнаружили по месту жительства.

Путем частичного присоединения неотбытой части наказания, назначенного Коренкову Мариинским городским судом летом прошлого года, Томский гарнизонный военный суд отправил подсудимого в колонию общего режима на 8,5 лет и лишил его права управления транспортными средствами на один год.

Ранее в Тюмени осудили военного, который украл гуманитарную помощь на 2,2 млн рублей.

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