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ФСБ раскрыла, сколько денег предлагали российскому пилоту за угон вертолета

ФСБ: ГУР предлагало российскому пилоту $750 тысяч за угон вертолета ВКС Ми-8

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РИА Новости

Военная разведка Украины, планировавшая угнать вертолет Воздушно-космических сил России, предлагала пилоту от $600 тыс. до $750 тыс. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24» со ссылкой на данные ФСБ РФ.

Отмечается, что помимо денег российскому военному обещали трансфер в Чехию на постоянное место жительства для всей семьи.

В ЦОС ФСБ РФ информировали, что сотрудники ведомства сорвали операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России Ми-8МТПР-1.

Сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины пытались завербовать российского летчика через мессенджер Telegram и предложить ему сотрудничество. Некий Сергей попросил россиянина отравить свой экипаж и угнать воздушное судно в зону, контролируемую украинскими войсками. Летчик подыграл собеседнику, в результате чего удалось установить места дислокации средств противовоздушной обороны и подразделений Вооруженных сил Украины, после чего нанести по ним удар.

В ФСБ уточнили, что украинский разведчик полагал, что вербует российского летчика, а на самом деле сам уже был «на крючке» российских контрразведчиков с ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что Украина обещала российскому пилоту эвакуировать его семью за угон вертолета.

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