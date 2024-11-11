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Появились подробности о работе ГУР Украины с российским летчиком по угону вертолета

ФСБ: разведка Украины «вела» летчика ВКС для угона вертолета с 2023 года

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«Вертолеты России»

Разведка Украины «вела» летчика Воздушно-космических сил России с целью угона вертолета с ноября 2023 года. Об этом сообщает «Россия 24» со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Украинский разведчик полагал, что вербует российского летчика, а на самом деле сам уже был «на крючке» контрразведчиков ФСБ. Его «вели» с ноября прошлого года, рассказали в ведомстве.

В ЦОС ФСБ РФ информировали, что сотрудники ведомства сорвали операцию военной разведки Украины по угону вертолета радиоэлектронной борьбы ВКС России Ми-8МТПР-1.

По данным ведомства, сотрудники главного управления разведки министерства обороны Украины пытались завербовать российского летчика через мессенджер Telegram и предложить ему сотрудничество. Некий Сергей попросил россиянина отравить свой экипаж и угнать воздушное судно в зону, контролируемую украинскими войсками. Летчик подыграл собеседнику, в результате чего удалось установить места дислокации средств противовоздушной обороны и подразделений Вооруженных сил Украины, после чего нанести по ним удар.

Ранее ФСБ показала видео о срыве операции Украины по угону российского вертолета.

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